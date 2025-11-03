El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, participó en la celebración del Mictlán 2025, una noche mágica que reunió a familias enteras para honrar la memoria de quienes se adelantaron en el camino y celebrar la vida con música, arte y color.

Acompañado por su familia y por el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, Mijes participó en una conmovedora procesión iluminada por velas durante el Primer Desfile de Día de Muertos, realizado el domingo 2 de noviembre.

El desfile recorrió desde la Avenida Santa Bárbara hasta la Presidencia Municipal, donde catrinas, calaveras y flores de cempasúchil transformaron las calles en un homenaje lleno de tradición y esperanza.

Flores, arte y música en el corazón del Mictlán 2025

La Plaza Principal se convirtió en el corazón del Mictlán 2025, con altares monumentales, papel picado, flores, aromas tradicionales y música en vivo, creando una atmósfera mágica que conectó a los asistentes con sus raíces y tradiciones.

Escobedo vive una noche mágica y de tradición con Mictlán 2025. (Cortesía )

Desde el pasado viernes, los festejos comenzaron en el sector Alianza Real, extendiéndose durante todo el fin de semana con actividades culturales, muestras de altares y presentaciones artísticas que reforzaron el orgullo y la identidad.

Con esta gran celebración, Escobedo, la Capital de la Transformación, reafirmó su compromiso con la cultura, las tradiciones y la unión familiar.