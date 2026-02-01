El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, recibió un reconocimiento nacional por el modelo de reconstrucción del tejido social impulsado por su administración, durante el Segundo Diálogo Nacional por la Paz, celebrado en Guadalajara.

La distinción se otorgó por los resultados alcanzados en favor de la paz comunitaria y la sana convivencia vecinal, posicionando a Escobedo como un referente a nivel nacional en políticas de cohesión social. Durante el encuentro, Mijes reiteró su compromiso de seguir generando un impacto positivo en las comunidades.

Reconocen resultados de Escobedo en paz comunitaria y cohesión social

El reconocimiento fue entregado por Monseñor Héctor Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano; Jorge Atilano González Candia, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz; y Denisse Aranda Escobar, representante del Núcleo por la Paz.

En el marco del evento, Andrés Mijes firmó la Carta Compromiso por la Paz, con la que refrendó su labor para fortalecer el tejido social, promover la seguridad y avanzar hacia una justicia más cercana a la ciudadanía.

Se destacó que el modelo implementado en Escobedo se basa en la colaboración entre gobierno y sociedad, atendiendo las problemáticas sociales mediante acciones preventivas y reactivas que fortalecen la convivencia y la participación ciudadana.

Asimismo, se reconoció la visión de paz y equidad de la 4T Norteña, que impulsa el fortalecimiento de los vínculos de identidad y la convivencia sana entre vecinos, así como la necesidad de contar con herramientas que atiendan de raíz los retos sociales y consoliden la relación entre ciudadanía y autoridades.

Estas acciones se alinean con el enfoque social promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que prioriza la construcción de comunidades más unidas, justas y en paz.