El Gobierno de Escobedo, en conjunto con la ciudadanía, lleva a cabo acciones solidarias a través del programa “Vecino a Vecino”, una estrategia que busca fortalecer el tejido social y brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

Un ejemplo de ello se realizó en la colonia Villas de San Francisco, donde vecinos se organizaron para apoyar a la señora María Isabel, quien vive con su hija y enfrenta una lucha contra el cáncer.

Escobedo impulsa apoyo comunitario con participación ciudadana

La actividad fue encabezada por Felipe Canales, secretario del Ayuntamiento, y Luis Garza, secretario de la Oficina Particular del presidente municipal, quienes se sumaron a la iniciativa junto con vecinos solidarios.

Durante la jornada, se reunieron productos de higiene personal especializada y alimentos, con el objetivo de contribuir al cuidado y bienestar de la beneficiaria.

Programa "Vecino a Vecino" fortalece apoyo social en Escobedo. (Cortesía)

El programa “Vecino a Vecino” refleja el compromiso de autoridades y ciudadanía para apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles, promoviendo valores como la empatía, la unidad y la colaboración.

Estas acciones, impulsadas por la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, continúan fortaleciendo a las comunidades y fomentando una ciudad más humana, donde el trabajo conjunto genera bienestar colectivo.