Desde el Teatro Digital Fidel Velázquez, Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, encabezó la entrega de escrituras a familias derechohabientes que, pese a haber liquidado sus créditos, no habían podido obtenerlas por la complejidad de los trámites.

Escobedo fortalece la certeza patrimonial de las familias

Junto al Director General del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y al Director General del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, Eugenio Montiel, el mandatario municipal impactó de manera directa en miles de familias.

Escobedo entrega escrituras sin costo a familias de más de 40 colonias, fortaleciendo su patrimonio y su futuro (Cortesía)

Durante su mensaje, Andrés Mijes destacó que esta estrategia otorga certeza jurídica a las familias, señalando que la autoridades federales, estatales y municipales, trabajan de manera coordinada para unir esfuerzos con el Infonavit para beneficiar a más de mil familias en Nuevo León.

“Hoy, familias de más de 40 colonias del municipio reciben su escritura sin costo y con plena certeza jurídica. Eso es un gobierno que funciona y que está del lado de la gente” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Durante el evento, el Director General del Infonavit explicó que Escobedo se ha convertido en un referente de coordinación institucional para el beneficio de la población.

Asimismo, se detalló que el Programa Integral de Cancelación de Hipotecas forma parte del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que establece que el crecimiento del país debe traducirse en bienestar real y justicia social.

Por lo que este esquema beneficia a más de 40 colonias en Escobedo, con el objetivo de garantizar un crecimiento que se refleje en la vivienda, certeza patrimonial y tranquilidad para los hogares.