El municipio de Escobedo, Nuevo León, encabezado por Andrés Mijes, fue distinguido por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) por convertirse en el único ayuntamiento del estado con la totalidad de sus trámites de Desarrollo Urbano completamente en línea, acción que fortalece la inversión, reduce tiempos y brinda certeza jurídica.

CANADEVI destaca modelo digital de Escobedo

El reconocimiento fue entregado al alcalde Mijes por Javier Treviño, presidente de CANADEVI Nuevo León, quien resaltó que el sistema digital implementado por el municipio ha generado procesos más ágiles, transparentes y eficientes, favoreciendo el crecimiento del sector inmobiliario y la planeación urbana ordenada.

Por su parte, Andrés Mijes detalló que la digitalización no solo es una innovación administrativa, sino una política pública que genera confianza y dinamiza la economía local.

Escobedo destaca en Nuevo León al digitalizar todos sus trámites de Desarrollo Urbano (Cortesía)

Asimismo, destacó que Escobedo se ha alineado a la visión de desarrollo promovida a nivel nacional, impulsando un esquema que acompaña a quienes construyen patrimonio, generan empleo y fortalecen la cadena productiva.

Es a través del portal oficial www.escobedo.gob.mx que los ciudadanos y empresarios pueden iniciar y dar seguimiento a trámites sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas municipales. Entre los servicios disponibles destacan el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), la Ventanilla Única de Construcción (VUC) y la Ventanilla de Atención a Trámites Ciudadanos.

Finalmente, Andrés Mijes señaló que este avance consolida a Escobedo como un referente estatal en innovación gubernamental, al tiempo que contribuye a un desarrollo urbano planificado y sostenible.