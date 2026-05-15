El alcalde Andrés Mijes encabezó las actividades de la conmemoración del 159 aniversario de la Toma de Querétaro con una jornada cultural dedicada al legado del General Mariano Escobedo

El evento se realizó en el Teatro Digital Fidel Velázquez, donde niñas, niños, jóvenes y familias asistieron a la presentación de fragmentos de la obra teatral “Un General a la Sombra” y al documental “Escobedo: El General”.

Bicentenario de Mariano Escobedo tendrá actividades en Ciudad de México

Durante su mensaje, el edil destacó la importancia de acercar la historia a las nuevas generaciones mediante proyectos culturales y didácticos que permitan fortalecer la identidad nacional y el sentido de pertenencia.

Asimismo, señaló que estas actividades forman parte de la visión de la llamada “4T Norteña”, alineada con el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mijes anuncia actividades en CDMX por el Bicentenario de Mariano Escobedo (LUISAVILA)

Además de las actividades culturales en Nuevo León, el gobierno municipal anunció una agenda especial en Ciudad de México para conmemorar el Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo.

Entre los eventos programados se encuentra la proyección del documental “Escobedo: El General”, la presentación del libro “General Mariano Escobedo, Caudillo Liberal Benemérito de la República 1826-1902” y la entrega del Premio Nacional de Ensayo Histórico “General Mariano Escobedo 2025”.

Mijes anuncia actividades en CDMX por el Bicentenario de Mariano Escobedo (LUISAVILA)

Las actividades también incluirán la cancelación de una estampilla postal conmemorativa en Correos de México y guardias de honor en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores, en memoria del militar liberal.

La jornada cerrará con una función de gala de la obra “Un General a la Sombra”, escrita y dirigida por Hernán Galindo y protagonizada por Rodrigo Murray.