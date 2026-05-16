El municipio de General Escobedo reforzó su infraestructura operativa con la entrega de nuevas unidades y maquinaria destinadas a mejorar la imagen urbana, agilizar servicios públicos y fortalecer la atención ciudadana en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Andrés Mijes encabezó la entrega del nuevo equipamiento desde la Plaza Principal, donde destacó que estas acciones permitirán mantener calles más limpias, espacios públicos en mejores condiciones y respuestas más rápidas a reportes vecinales.

La inversión supera los 7 millones 282 mil pesos e incluye seis nuevas unidades, entre ellas camiones de volteo, grúas con canastilla, pipas de agua con capacidad de 10 mil litros y un minicargador Bobcat.

Escobedo fortalece limpieza y mantenimiento urbano con nueva maquinaria

Durante el evento, Andrés Mijes señaló que contar con mejores herramientas de trabajo impacta directamente en la calidad de vida de las familias, ya que permite atender de manera más eficiente servicios como limpieza, mantenimiento de plazas, alumbrado y rehabilitación urbana.

4T Norteña continúa impulsando acciones para mantener una ciudad limpia, ordenada y digna (cortesía)

El alcalde afirmó que una ciudad ordenada y con espacios públicos dignos genera bienestar y fortalece el sentido de comunidad entre los habitantes.

Asimismo, destacó que esta renovación de maquinaria fue posible gracias a una administración enfocada en optimizar recursos y convertir la inversión pública en beneficios visibles para la ciudadanía.

4T Norteña continúa impulsando acciones para mantener una ciudad limpia, ordenada y digna (cortesía)

Las nuevas unidades estarán destinadas a trabajos de mantenimiento, retiro de escombro, atención de áreas verdes y mejora de infraestructura urbana en colonias y espacios comunitarios.

Con esta inversión, el municipio busca fortalecer los servicios públicos y mantener entornos más seguros, limpios y funcionales para las familias escobedenses.