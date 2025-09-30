Monterrey es una de las ciudades más importantes del país, siendo centro universitario, industrial y económico, además de ser la capital de Nuevo León y por ende, capital del estado más industrializado del país.

Conforme a un estudio de Mercer Human Resource Consulting, en 2021, fue la ciudad con la mejor calidad de vida de nuestro país. Además, alberga en su zona metropolitana a San Pedro Garza García, la cual es el área con mayor riqueza de toda Latinoamérica.

Como cualquier ciudad, Monterrey enfrenta problemas y necesidades. Por lo cual es importante conocer la opinión de sus habitantes.

MetricsMx a través de SDP realizó las siguientes preguntas en la regia ciudad.

En general, ¿aprueba o desaprueba la forma en que Adrián de la Garza está gobernando Monterrey en su primer año?

El 61.2% de la población aprueba su mandato, lo cual se divide en un 41.9% que aprueban mucho su gobierno y un 19.3% que aprueban algo su mandato.

Mientras que el 33.3% de los entrevistados desaprueban su gobierno. Siendo un 17.3% quienes lo desaprueban mucho y un 16% quienes lo desaprueban algo y solo un 5.5% dijeron que no saben.

El 61.2% de la población aprueba el mandato de Adrián de la Garza, según la encuesta MetricsMx
El 61.2% de la población aprueba el mandato de Adrián de la Garza, según la encuesta MetricsMx (Cortesía)

Cuando se propuso calificar con estrellas y que 5 estrellas son un gran servicio de los siguientes proyectos de gobierno, quienes le otorgaron 5 estrellas a:

  • ⁠Mejora en servicios públicos (alumbrado, recolección, bacheo) 37.8%
  • Tarjeta Regia (apoyos a mujeres) 24.8%
  • ⁠ Estrategia en seguridad 20.4%
  • Regio Ruta (transporte gratuito) 17.0%
Encuesta MetricsMx. 30 de septiembre de 2025
Encuesta MetricsMx. 30 de septiembre de 2025 (Michelle Rojas)

Ante la pregunta; pensando en el futuro de Monterrey, ¿qué área debería ser la de mayor prioridad del alcalde Adrián de la Garza? El 48.2% de los encuestados señaló que la seguridad; un 25.7% contestó que la movilidad y el transporte; un 15.1% dijo que los servicios públicos; un 6.2% dijo que los programas sociales y el 4.8% restante contestó que el medio ambiente.

Encuesta MetricsMx. 30 de septiembre de 2025
Encuesta MetricsMx. 30 de septiembre de 2025 (Michelle Rojas)

Cuando se preguntó: si hoy fueran las elecciones a Gobernador de Nuevo León y los candidatos fueran, ¿por quién votaría? El 46.9% dijo que lo haría por Adrián de la Garza (PRI-PAN); un 20.7% por ⁠Mariana Rodríguez (MC); el 15.1% por Tatiana Clouthier (Morena-PT-Verde) y el 17.3% restante contestó que por ninguno o no sabía.

Encuesta MetricsMx. 30 de septiembre de 2025
Encuesta MetricsMx. 30 de septiembre de 2025 (Michelle Rojas)

Si la misma pregunta cambiaba de candidatos, los entrevistados contestaron en un 46% por Adrián de la Garza (PRI-PAN); el 22.7% por ⁠Luis Donaldo Colosio (MC); el 13.9% por ⁠Waldo Fernández (Morena-PT-Verde) y el 17.4% dijo que por ninguno o no contestó.

Encuesta MetricsMx. 30 de septiembre de 2025
Encuesta MetricsMx. 30 de septiembre de 2025 (Michelle Rojas)

¿Temprano para preguntar por el futuro gobernador? No, en Nuevo León las elecciones para elegirlo serán en el 2027 y para todos es importante saber y proponer la mejor opción para que Nuevo León continúe siendo uno de los estados más importantes de nuestro país.

MetricsMx a través de SDP continuará preguntando la opinión de los regios en vista de las elecciones para gobernador del 2027.

El 61.2% de la población aprueba el mandato de Adrián de la Garza, según la encuesta MetricsMx
El 61.2% de la población aprueba el mandato de Adrián de la Garza, según la encuesta MetricsMx (Cortesía)

METODOLOGÍA. Encuesta telefónica con robot, realizada el 28 y 29 de septiembre de 2025 a 800 mayores de edad residentes de Monterrey. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevo a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de Monterrey. Se ajustaron los datos en base a las características de los entrevistados, por género y edad de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral del 18 de septiembre de 2025 de residentes de Monterrey. Margen de error máximo de +/-3.10% con un nivel de confianza del 95%. Tasa de rechazo: 98.3%