Un tribunal federal en materia penal concedió amparo a ‘El Bronco’, ex gobernador de Nuevo León, por lo que se ha detenido su vinculación a proceso por abuso de autoridad.

Jaime Rodríguez Calderón había sido vinculado a proceso por asegurar ilegalmente bienes de un particular, violando la seguridad jurídica y la propiedad.

Tribunal concede amparo a ‘El Bronco’ y se libra de vinculación a proceso por abuso de autoridad

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió el amparo a Jaime Rodríguez Calderón, por lo que ‘El Bronco’ se libró de ser vinculado a proceso por abuso de autoridad.

Por unanimidad, este tribunal determinó que un juez de control debe citar a Jaime Rodríguez Calderón a una audiencia, donde se deberá dictar auto de no vinculación a proceso.

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco (Redacción El Deforma)

Los magistrados habrían dictaminado que el artículo 209 del Código Penal de Nuevo León, con el que se le acusaba a ‘El Bronco’, viola el principio de legalidad, por lo que no puede aplicarse al caso.

Cabe mencionar que ‘El Bronco’ fue a vinculado a proceso desde el pasado abril de 2022, por el aseguramiento ilegal de parte del sistema de transporte público Ecovía en 2016.