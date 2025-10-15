Un tribunal federal en materia penal concedió amparo a ‘El Bronco’, ex gobernador de Nuevo León, por lo que se ha detenido su vinculación a proceso por abuso de autoridad.

Jaime Rodríguez Calderón había sido vinculado a proceso por asegurar ilegalmente bienes de un particular, violando la seguridad jurídica y la propiedad.

Tribunal concede amparo a ‘El Bronco’ y se libra de vinculación a proceso por abuso de autoridad

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió el amparo a Jaime Rodríguez Calderón, por lo que ‘El Bronco’ se libró de ser vinculado a proceso por abuso de autoridad.

Por unanimidad, este tribunal determinó que un juez de control debe citar a Jaime Rodríguez Calderón a una audiencia, donde se deberá dictar auto de no vinculación a proceso.

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco (Redacción El Deforma)

Los magistrados habrían dictaminado que el artículo 209 del Código Penal de Nuevo León, con el que se le acusaba a ‘El Bronco’, viola el principio de legalidad, por lo que no puede aplicarse al caso.

Cabe mencionar que ‘El Bronco’ fue a vinculado a proceso desde el pasado abril de 2022, por el aseguramiento ilegal de parte del sistema de transporte público Ecovía en 2016.