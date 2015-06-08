Benjamín Medrano Quezada, candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Zacatecas, se proclamó ganador en el distrito I, del municipio de Fresnillo.

Hasta las doce de la noche de ayer, Medrano Quezada, quien no tuvo problema en reconocer abiertamente su orientación homosexual durante esta campaña, mantenía una ventaja de dos puntos porcentuales sobre el candidato Saúl Monreal Ávila, por el PRD-PT, quien es hermano de Ricardo Monreal, candidato de Morena a la jefatura delegacional de Cuauhtémoc en el Distrito Federal.

Por ello, y tras ser la segunda ocasión en la que Medrano compite contra Saúl, pues en 2013 pelearon por la alcaldía de Fresnillo, el presunto ganador reunió a sus seguidores en las instalaciones del PRI, para comunicarles que tras conocer los resultados finales de las actas de cada uno de las casillas, no tiene duda de su victoria.

Con información de El Universal.