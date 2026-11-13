Mota-Engil México obtuvo el Premio Obras CEMEX en la categoría de Infraestructura y Movilidad por la construcción del Puente Las Truchas, ubicado en la autopista Vía Corta Guadalajara–Puerto Vallarta, en Nayarit. La infraestructura, de 433 metros de longitud y más de 75 metros de altura libre, atraviesa una profunda barranca de la Sierra Madre Occidental.

La empresa retomó los trabajos en junio de 2023 y concluyó la obra en marzo de 2024, después de que el proyecto permaneciera inconcluso durante casi una década. Entre los aspectos reconocidos se encuentran las soluciones de ingeniería empleadas para construir sobre el cañón sin instalar apoyos en su lecho natural.

Puente Las Truchas destaca por sus soluciones de ingeniería en Nayarit

Una de las principales características del proyecto fue prescindir de apoyos en el fondo de la barranca, con el propósito de evitar intervenciones directas en esa zona y contribuir a la protección del corredor ecológico donde habita fauna local.

Las condiciones geográficas también determinaron el proceso constructivo. De acuerdo con la información técnica de la obra, 90% de los trabajos se ejecutó desde el aire, mediante grúas torre ancladas a las pilas de la estructura. Este procedimiento permitió avanzar sin colocar maquinaria en el fondo del cañón y mantener el calendario de construcción.

La estructura se desarrolló mediante un sistema de doble voladizo simétrico por dovelas y concreto postensado de alta resistencia. Para la superestructura se utilizó una sección tipo cajón, diseñada para reducir el peso muerto y proporcionar rigidez torsional, mientras que las pilas circulares y la geometría esbelta se adaptaron a las características del terreno.

El diseño también incorporó un peralte variable para responder a los esfuerzos estructurales y reducir el impacto visual sobre el cañón, como parte de las soluciones aplicadas para construir una infraestructura de gran altura en la Sierra Madre Occidental.

Mota-Engil México aplicó procesos especializados para construir el puente

Durante el montaje, los equipos utilizaron carros de avance automatizados para colocar progresivamente las dovelas. También recurrieron al bombeo de concreto a alta presión para superar los 75 metros de elevación y a un control riguroso del postensado multidireccional, debido a las exigencias técnicas del procedimiento.

En la selección de materiales se incorporaron aditivos especializados que proporcionaron al concreto una alta resistencia temprana. Según la información del proyecto, esta característica permitió acelerar el tensado de las dovelas y reducir el consumo de energía durante los trabajos.

El Premio Obras CEMEX reconoció al Puente Las Truchas en una edición que recibió 296 proyectos de todo el país y seleccionó a 23 finalistas. La evaluación considera criterios como innovación, sostenibilidad, solución estructural, proceso constructivo, trascendencia social y diseño arquitectónico.

Con este reconocimiento, Mota-Engil México destaca por las soluciones técnicas implementadas en una obra que requirió adaptar los procesos de construcción a las condiciones geográficas de la Sierra Madre Occidental.