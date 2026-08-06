Las políticas de Mota-Engil México orientadas a fortalecer la participación de las mujeres dentro de la industria de la construcción llevaron a la empresa a ocupar el primer lugar de su sector en el ranking Súper Empresas para Mujeres 2026, elaborado por TOP Companies junto con una publicación especializada en negocios.

La empresa dedicada a la ingeniería, construcción y gestión de infraestructura, también obtuvo el lugar 33 dentro de la clasificación general.

Mota-Engil México destaca por sus políticas de inclusión laboral

El estudio analiza el desempeño de las organizaciones mediante tres componentes que tienen la misma ponderación en la calificación final: las políticas y prestaciones dirigidas a las colaboradoras, la percepción del personal feminino sobre el entorno laboral y la presencia de mujeres en posiciones gerenciales, directivas y de toma de decisiones.

Entre los aspectos revisados destacan:

Las políticas de igualdad salarial

Los programas de bienestar

Los mecanismos para prevenir y atender el acoso

Los esquemas de flexibilidad laboral

Las licencias parentales que superan los mínimos establecidos por la legislación.

Estos elementos permiten medir el alcance de las acciones enfocadas en el desarrollo profesional del talento femenino.

Asimismo, se incorpora la opinión de las colaboradoras respecto a las oportunidades de crecimiento, el liderazgo y el ambiente laboral. Con esta información se evalúa el impacto que tienen las políticas internas sobre la experiencia de las mujeres dentro de la organización.

Mota-Engil México lidera ranking de constructoras para mujeres en 2026. (cortesía)

Participación de mujeres en la construcción fortalece competitividad

Otro de los factores considerados corresponde a la representación femenina en puestos estratégicos. En la industria de la construcción este indicador mantiene un peso relevante debido a que la participación de mujeres en cargos técnicos y directivos permanece por debajo de la registrada en otros sectores de la economía.

El resultado obtenido por Mota-Engil México refleja el desempeño alcanzado por la empresa en materia de inclusión y desarrollo del talento dentro de una actividad caracterizada por una baja representación femenina en niveles de liderazgo.

La apuesta por cerrar la brecha de infraestructura parte de la convicción de que cada proyecto debe contribuir al desarrollo del país, fortalecer la competitividad y crear oportunidades para las personas. José Miguel Bejos, presidente del Consejo de Administración de Mota-Engil México y presidente de Grupo PRODI

Mota-Engil México lidera ranking de constructoras para mujeres en 2026. (cortesía)

Criterios ESG impulsan la diversidad en empresas de infraestructura

El reconocimiento a Mota-Engil México coincide con la relevancia que ha adquirido las estrategia de desarrollo del capital humano en las empresas del sector, donde ampliar la presencia de mujeres en posiciones de decisión constituye uno de los elementos que fortalecen la capacidad para atender las necesidades de infraestructura y responder a los estándares actuales de sostenibilidad y gobernanza.

A esto se suma el creciente peso de los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG), considerados por inversionistas, instituciones financieras y organismos vinculados con proyectos de infraestructura. Dentro de estos parámetros, la diversidad y la participación femenina en puestos estratégicos forman parte de los indicadores que influyen en la competitividad y el desempeño corporativo.