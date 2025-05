La tarde de hoy jueves 29 de mayo se reportó la caída de un muelle en el lago de Tequesquitengo, en el estado de Morelos, la cual quedó captada en video.

En la grabación, difundida en redes sociales, se observa como la parte lateral de un muelle colapsa hacia el lago, provocando que al menos 30 personas que se encontraban en el muelle tengan que evitar caer al agua.

Los hechos ocurrieron durante una exhibición de motos acuáticas, realizada por la celebración del 82 aniversario del Señor de la Ascensión, por lo que exceso de peso pudo ser una de las razones por las que colapsó el muelle en el lago de Tequesquitengo, Morelos.

Cae muelle en el lago de Tequesquitengo, en Morelos, durante exhibición acuática

La tarde del jueves 29 de mayo se registró la caída de un muelle en el lago de Tequesquitengo, en Morelos, en donde se encontraban cerca de 30 personas disfrutando de una exhibición acuática.

Uno de los videos muestra como el muelle colapsó de lado, por lo que algunas personas caen por la zona lateral al agua.

Esto provocó una fuerte movilización de personas, pues asistentes del evento corrieron para auxiliar a las personas, además de que solicitaron la presencia de las autoridades.

De acuerdo con testigos, durante una de las rutinas se escuchó un estruendo, y cuando dieron cuenta una de las partes del muelle colapsó.

Al respecto, Martín Velasco, capitán de puerto de Tequesquitengo, Morelos, aseguró a medios de comunicación que el motivo se debió a que el muelle no soportó.

Se traba de un muelle aparentemente “viejo”, del cual la madera no aguantó el peso de más de 30 personas juntas, provocando que se quebrara en la zona lateral.

Sin lesionados tras caída de muelle en el lago de Tequesquitengo, en Morelos; dos personas resultaron con golpes leves

Pese a lo aparatoso del accidente, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos informó que tras el desplome de la estructura en la zona de muelles no se reportaron personas lesionadas.

No obstante, se indicó que dos personas fueron atendidas en el lugar debido a golpes que presentaron tras la caída del muelle, aunque se indicó que las heridas no eran de gravedad, por lo que solo fueron atendidos en el lugar y no requirieron ser trasladados a un hospital.