Suspenden la Feria de la Cebolla 2025 y eventos navideños en Morelos tras vandalismo

El Ayuntamiento de Jonacatepec de Leandro Valle, en el estado de Morelos, suspendió la Feria de la Cebolla 2025 y otros eventos navideños por los actos de vandalismo registrados en la entidad.

En esta cancelación, también se incluyeron los siguientes eventos:

Baile de la Feria de la Cebolla, del 20 de diciembre

Caravana Navideña, programada para el día 21 de diciembre

Feria de la Cebolla, que se realizarían del 25 al 28 de diciembre

La decisión se tomó en respuesta a lo ocurrido el pasado 6 de diciembre, cuando vecinos del municipio incendiaron el árbol de Navidad colocado en la explanada municipal, en protesta por una patrulla municipal que arroyó a un niño y su tío.

Navidad (Unsplash)

Feria de la Cebolla 2025 fue suspendida por seguridad, dice gobierno de Morelos

El Gobierno local de Morelos también informó sobre la cancelación de los permisos otorgados para realizar eventos masivos en vía pública.

Bajo el argumento de salvaguardar la integridad, seguridad y bienestar de los pobladores, tampoco se otorgarán nuevos permisos para eventos en vía pública, durante el mes de diciembre 2025.

Esta determinación se adopta de manera responsable y preventiva, con el objetivo principal de salvaguardar la integridad, seguridad y bienestar de las familias, así como la de las y los participantes que formarían parte de los eventos.

En el mismo comunicado, el Gobierno Municipal reitera su compromiso con la paz, el orden y la seguridad de la población, “priorizando siempre la protección de las y los habitantes por encima de cualquier actividad recreativa”, señala.