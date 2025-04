El pasado 25 de abril Erick Terán Torbellín de 13 años de edad murió bajo circunstancias extrañas tras internamiento en campamento de escuela militar en Morelos, pero que tiene sede en la Ciudad de México (CDMX).

La familia de Erick Terán denunció que el menor de edad durante su estancia en el campamento en Morelos sufrió tortura lo que le había provocado su muerte.

El campamento fue organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, escuela que ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

A esta denuncian se suman las de sus compañeros que confirman las lesiones y tortura provocada por el personal de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, la cuál no tiene ningún adscripción a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ni a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ericka Lucía, madre de Erick Terán dio a conocer a detalle como fue la muerte de su hijo tras recibir tortura en un campamento de escuela militar.

En entrevista con Azucena Uresti, Ericka Lucía denunció que de parte de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc la llamaron para indicarle que a su hijo le habían disminuido los signos vitales, pero sin informarle de la gravedad de su estado de salud.

Vecinos de la zona que se percataron de la situación tuvieron que llamar a una ambulancia y llevarlo al hospital más cercano.

Tras un diálogo con el personal de la academia, Ericka Lucía se presentó al nosocomio donde fue recibido por al menos tres médicos que le indicaron que su hijo ya había muerto.

La causa de muerte de Erick Terán Toberllín, niño de 13 años de edad fue un paro respiratorio con estallamiento de vísceras.

“Yo entro, todavía me reciben tres doctores se me hizo raro que estuvieran varios me empiezan a dar la explicación de que su hijo ya venía prácticamente sin signos. Se le dio primeros auxilios y se le dio una reanimación y que le había dado un paro respiratorio con el estallamiento de vísceras”

Ericka Lucía, madre de Erick Terán