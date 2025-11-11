Paco Cedeño, periodista de Cuautla, Morelos, denunció ante las autoridades las amenazas que recibió de un grupo de la delincuencia organizada el pasado 10 de noviembre.

De acuerdo con el periodista, la amenaza de muerte fue encontrada en una cartulina a un lado de los restos humanos localizados por la mañana en el municipio.

Ante las amenazas, el periodista Paco Cedeño pidió a la delincuencia “no matar al mensajero” y resaltó que continuará con su trabajo periodístico a pesar de las recientes amenazas.

Paco Cedeño denuncia amenaza de muerte en Morelos ante autoridades

Paco Cedeño compartió que acudió a la Fiscalía de Morelos, en Cuernavaca, para levantar la denuncia correspondiente por las amenazas de muerte que recibió a través de una cartulina colocada en restos humanos en la colonia Emiliano Zapata.

El periodista agradeció el apoyo que recibió de la ciudadanía cuando se dieron a conocer las amenazas de muerte en su contra y resaltó que, tras denunciar, el “sigue con su tranquilidad”.

“Nos vinimos a Cuernavaca debido a la amenaza de muerte. No es que tengamos miedo, simplemente se tiene que hacer, hay que hacer la denuncia correspondiente y hoy la venimos a hacer…Agradezco a las autoridades, en este caso a la Fiscalía. Hay que confiar en las instituciones” Paco Cedeño

Paco Cedeño relata hallazgo de amenazas de muerte; pide “no matar al mensajero”

Paco Cedeño compartió que desde las primeras horas del 10 de noviembre, tuvo conocimiento de una amenaza de muerte en su contra, encontrada en una cartulina.

El periodista señaló que se trataría de un mensaje relacionado con un grupo delictivo, que fue localizada en Boulevard Morelos a la altura de la colonia Emiliano Zapata, junto con un cuerpo desmembrado.

“Esta mañana nos han amenazado de muerte y seguiremos trabajando” Paco Cedeño

Asimismo, resaltó que no sabe cuál grupo delictivo fue quien lo amenazó; sin embarfo, resaltó que extraoficialmente se señala a Júpiter Araujo, “El Barbas”, presunto líder del Cártel Sinaloa en Morelos como el responsable.