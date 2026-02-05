Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, encabezó la presentación del Programa Maestro de Desarrollo Turístico, una herramienta de planeación elaborada de manera conjunta por la Secretaría de Turismo y representantes del sector turístico.

Esta estrategia tiene como objetivo ordenar y fortalecer el crecimiento del turismo, así como generar empleo digno, fomentar la participación comunitaria y garantizar la sostenibilidad ambiental en la entidad.

Margarita González Saravia destaca crecimiento turístico de Morelos en 2025

La titular del Poder Ejecutivo estatal subrayó que esta estrategia marcará el rumbo del sector turístico durante los próximos cinco años, al tiempo que enfatizó la importancia de evaluar avances y metas para consolidar a esta actividad como uno de los principales polos económicos de Morelos.

Destacó que Morelos ocupa el décimo lugar nacional entre los destinos sin playa y precisó que, de acuerdo con datos del Observatorio Turístico Morelense, en 2025 se recibieron 11 millones de visitantes, cifra que confirma el potencial turístico y la preferencia del público por la entidad.

El acto oficial se llevó a cabo en el Centro Cultural Teopanzolco (CCT), en Cuernavaca, con la asistencia de representantes empresariales, presidentas y presidentes municipales, prestadores de servicios turísticos y cocineras tradicionales, así como Bernardo Cueto Riestra, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR) y secretario de Turismo de Quintana Roo.

Programa Maestro de Turismo en Morelos contempla dos ejes estratégicos

La presentación técnica del Programa Maestro de Desarrollo Turístico estuvo a cargo del secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, quien explicó que el documento establece dos ejes estratégicos:

Turismo para el Desarrollo Comunitario, orientado a impulsar la prosperidad compartida mediante empleo local e integración de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).

Morelos Turístico Sostenible, enfocado en la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y la reducción de impactos en destinos prioritarios.

Asimismo, señaló que el programa define una ruta técnica y medible para elevar la calidad de los servicios turísticos y fortalecer la competitividad del estado, mediante capacitación, certificación, desarrollo de capacidades locales e infraestructura con impacto social y territorial.

Por su parte, Margarita Cárdenas Nava, cocinera tradicional y representante del sector turístico, reconoció la unidad y el trabajo coordinado entre el Gobierno estatal y los distintos actores del ramo, lo que permitió consolidar un documento de alto valor estratégico para el futuro del turismo en Morelos.

Con la puesta en marcha de este instrumento, Morelos establece una ruta clara para fortalecer el turismo como motor económico y social, al impulsar un crecimiento ordenado que coloca en el centro a las comunidades y garantiza un desarrollo equilibrado a mediano y largo plazo.