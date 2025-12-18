Morelos cerró 2025 con resultados positivos en materia turística, tanto en afluencia de visitantes como en derrama económica, lo que consolidó al sector como un pilar del desarrollo económico y social del estado, informó Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo de la entidad.

El funcionario destacó que la estrategia de promoción, tanto digital como presencial, permitió mantener altos niveles de ocupación durante distintos periodos del año. Asimismo, subrayó que 2026 será un año clave para el turismo en Morelos, impulsado por el Mundial de Fútbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Morelos impulsa proyectos turísticos clave rumbo a 2026

En el balance de la actividad turística de 2025, uno de los principales avances fue la actualización de la Ley de Turismo de Morelos, una reforma que no se realizaba desde hace 18 años y que permitirá fortalecer la promoción, la competitividad, la infraestructura y el desarrollo social del sector.

Con esta nueva legislación se logró regular a 6 mil anfitriones y 8 mil propiedades de hospedaje temporal que operan a través de plataformas digitales, lo que sienta las bases para un mayor crecimiento turístico en 2026, año que iniciará con la participación de Morelos en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR).

Turismo en Morelos repunta en 2025 y se fortalece rumbo a 2026. (Cortesía )

Daniel Altafi Valladares destacó que el Mundial de Futbol 2026 representa una ventana de oportunidad para la promoción turística del estado, por lo que se analiza que el Aeropuerto de Cuernavaca sea considerado como sede alterna para la llegada de visitantes durante el evento.

Asimismo, informó que el proyecto del nuevo Centro de Convenciones de Cuernavaca avanza y permitirá atraer eventos de alto nivel en el segmento MICE (turismo de reuniones, incentivos, congresos y convenciones).

Otro de los proyectos previstos para 2026 es el relanzamiento de la Ruta de los Conventos, un recorrido por 11 construcciones históricas del siglo XVI, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ubicadas en municipios como Tepoztlán, Tlayacapan, Cuernavaca y Ocuituco, que combinan historia, fe, arte y cultura.

Finalmente, el secretario de Turismo invitó a visitantes nacionales y extranjeros a conocer Morelos durante la temporada decembrina y disfrutar de su clima, atractivos culturales y naturales.