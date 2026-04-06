Un guardia fue asesinado dentro de las instalaciones del Centro Deportivo y Cultura Amanalco en Morelos, durante la madrugada del domingo 5 de abril, así lo confirmó La Salle Cuernavaca.

El cuerpo de la víctima presentaba huellas de violencia y el caso estaría relacionado con un intento de robo en el lugar.

La Salle Cuernavaca compartió un comunicado para confirmar los hechos y lamentar la muerte de su empleado.

Guardia es asesinado en instalaciones de La Salle Cuernavaca

El guardia de seguridad fue encontrado dentro de una caseta de seguridad del Centro Deportivo y Cultura Amanalco, ubicado en la zona norte de Cuernavaca.

Autoridades de Cuernavaca acudieron al lugar y según reportes, fue el guardia del siguiente turno quien encontró el cuerpo de su compañero, quien estaba amarrado de brazos y presentaba múltiples golpes.

Las primeras investigaciones arrojan que la muerte del guardia está relacionada con un intento de robo en las instalaciones.

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación por los hechos y hasta el momento no se reportan detenidos.

La Salle Cuernavaca confirma muerte de un guardia (YouTube )

La Salle confirma muerte de guardia dentro de sus instalaciones

Tras viralizarse la noticia del hallazgo del cuerpo del guardia dentro del Centro Deportivo y Cultura Amanalco, La Salle Cuernavaca condenó los hechos con un comunicado.

“Con profunda tristeza y consternación, lamentamos confirmar los hechos ocurridos durante la madrugada de este domingo en las instalaciones Centro Deportivo y Cultura Analco” La Salle Cuernavaca

La Salle Cuernavaca confirmó la muerte del guardia y mencionaron que la Fiscalía ya había iniciado las investigaciones correspondientes.

La institución detalló que sus instalaciones estaban bajo resguardo de las autoridades, por lo que se suspendían las actividades hasta nuevo aviso.

“Nos solidarizamos profundamente con los afectados con este lamentable evento y seguiremos brindando el apoyo necesario a las autoridades y a la empresa de seguridad en todo momento” La Salle Cuernavaca

La víctima era trabajador de una empresa de seguridad privada y La Salle Cuernavaca aseguró que seguirían brindado su ayuda a las autoridades para esclarecer los hechos.

Por último, La Salle Cuernavaca mencionó que seguirían trabajando para brindar seguridad a quienes forman parte de su comunidad.