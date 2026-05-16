La tragedia en el municipio de Amatitán, en Jalisco, cobró la vida de una segunda víctima tras la explosión provocada por un torito de pirotecnia la noche del jueves 14 de mayo.

Según informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, una joven de 22 años, identificada como Olga Lomeli, murió la tarde del viernes 15 de mayo en el Hospital Zoquipan, de Zapopan.

Poco antes se informó sobre la muerte de Teresita, una mujer de 52 años, a causa de las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió en varias partes del cuerpo.

Tragedia en Amatitán (Especial )

Continúan hospitalizadas 6 personas tras explosión en Amatitán

Luego de la explosión en Amatitán, al menos 13 personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas al Hospital Regional de Magdalena y al Hospital comunitario de Tequila.

Según autoridades, durante la madrugada del viernes cinco pacientes fueron dados de alta, mientras que otras seis personas continúan recibiendo atención médica en diferentes hospitales.

Lamentablemente, dos mujeres, identificadas como Teresita y Olga y quienes estaban en el lugar, murieron mientras recibían atención médica.

Explosión por torito de pirotecnia en Amatitlán, Jalisco (Especial)

¿Qué pasó en Amatitán?

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el accidente ocurrió cuando un buscapiés de un torito de pirotecnia cayó accidentalmente en un cilindro de gas LP, usado por un negocio de salchipulpos.

Tras la explosión, personal de Protección Civil Municipal, paramédicos y equipos de emergencia llegaron rápidamente al sitio para auxiliar a las víctimas y delimitar el área donde se celebraban fiestas patronales.