Siguiendo su estrategia de expansión nacional, Bankaool abre el primer Centro de Negocios en Cuernavaca, Morelos, con lo que se suma a las entidades donde el banco ya promueve estos centros que combinan servicios bancarios con un lugar para promover a personas, negocios y proyectos.

Será desde la Avenida Río Mayo, 601, en Vista Hermosa, donde con espacios para coworking a disposición de sus clientes, salas de reuniones para concretar firmas de trabajo o encuentros empresariales, así como asesores bancarios con soluciones financieras hechas a la medida, que el Centro de Negocios revolucionará al sector productivo cuernavaquense.

Bankaool abre Centro de Negocios en Cuernavaca (cortesía )

Bankaool busca fortalecer negocios de Morelos

El VP comercial de Bankaool, Leonardo Herrera, señaló que la diversidad de actividades económicas de Morelos fue uno de los factores considerados para la apertura del Centro de Negocios.

Morelos tiene una economía muy diversificada, con gran presencia de turismo, industria manufacturera, comercio y servicios, por lo que se busca brindar servicios financieros amplios al ecosistema de negocios que vincula al estado con la Ciudad de México. Leonardo Herrera, VP comercial de Bankaool

Bankaool abre Centro de Negocios en Cuernavaca (cortesía )

Como parte de su primera etapa de operaciones en Morelos, Bankaool proyecta movilizar 3 mil millones de pesos entre captación y financiamiento.

A este monto se suman hasta 100 millones de dólares destinados a transacciones en el mercado de divisas de empresas de la región durante el primer año. La estrategia busca ampliar el acceso a soluciones financieras para empresas morelenses y facilitar que sus proyectos y negocios puedan vincularse con otros mercados.