El Consejo de Administración de Bankaool designó a Francisco Lira Mariel como nuevo director general, con la misión de fortalecer la estrategia de negocio, acelerar el proceso de digitalización y continuar con la expansión de la plataforma financiera.

La institución destacó que la trayectoria de Francisco Lira dentro del sistema financiero contribuirá a consolidar una banca digital más sólida, eficiente y enfocada en ofrecer mejores servicios a nuevos clientes.

Bankaool fortalece su gobierno corporativo con cambios en su dirección

Como parte de los cambios anunciados, Juan Antonio Pérez Simón González concluyó su gestión al frente de la Dirección General, luego de un periodo en el que impulsó el desempeño de la institución. El Consejo de Administración reconoció sus aportaciones al desarrollo del banco.

Asimismo, Sergio Enrique Becerra Rodríguez fue designado Consejero Delegado, cargo desde el cual dará seguimiento a la implementación de los acuerdos y estrategias definidas por el Consejo de Administración.

Los integrantes del Consejo expresaron su confianza en que la experiencia y el liderazgo de Francisco Lira Mariel permitirán fortalecer la plataforma financiera digital de Bankaool y respaldar la estrategia de crecimiento de la institución.

Moody’s mantiene la calificación BBB+ de Bankaool con perspectiva estable

De manera paralela a estos cambios, Moody’s México confirmó las calificaciones de Bankaool en BBB+.mx para largo plazo y ML A-2.mx para corto plazo, ambas con perspectiva estable.

La institución financiera señaló que esta evaluación refleja la fortaleza de su modelo de negocio, así como los avances alcanzados en su estrategia de transformación y digitalización, factores que respaldan su estabilidad y desempeño dentro del sistema financiero mexicano.