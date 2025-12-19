Julio Menchaca Salazar logró que Hidalgo elevara su calificación crediticia a AA.mx con perspectiva positiva, luego de que la agencia internacional Moody’s reconociera el manejo responsable de las finanzas públicas durante su administración, lo que ha permitido consolidar el bienestar de las familias hidalguenses

A través de un comunicado de prensa publicado el 18 de diciembre de 2025 en su página oficial y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Moody’s informó que esta mejora representa un avance significativo en la situación financiera del estado y coloca a Hidalgo entre las entidades con mejor desempeño del país.

Julio Menchaca impulsa finanzas sanas que elevan la calificación crediticia de Hidalgo

Moody’s destacó que el aumento en la calificación refleja una muy fuerte posición de liquidez, un bajo nivel de endeudamiento y una mejora sostenida en los ingresos propios, factores que han permitido a Hidalgo registrar resultados financieros equilibrados durante 2025.

La agencia subrayó que el estado mantiene una razón de efectivo a pasivos circulantes de 5.2 veces, muy por encima del promedio de sus pares, lo que fortalece su capacidad financiera y operativa.

Asimismo, precisó que el endeudamiento proyectado para el periodo 2025-2026 se mantendrá en niveles bajos, en torno al 15.1% de los ingresos operativos, mientras que los ingresos propios crecieron 15.9% a septiembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Moody’s señaló que el aumento en la recaudación ha reducido la dependencia de Hidalgo de las transferencias federales, fortaleciendo su espacio fiscal. Además, destacó que la economía regional se ha visto beneficiada por inversiones privadas, lo que impacta de manera positiva en la recaudación estatal y en el crecimiento de los recursos federales.

Con estos resultados, Hidalgo se consolida como una de las entidades con mejor desempeño financiero del país, refrendando su disciplina fiscal, eficiencia administrativa y transparencia en el ejercicio del gasto, elementos clave para fortalecer la confianza de inversionistas y organismos financieros.