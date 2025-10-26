El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, acompañó la primera entrega de apoyos económicos en los municipios de Metztitlán y Zimapán.

Estas acciones forman parte del plan de atención del Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum para las familias afectadas por las recientes lluvias torrenciales en la entidad.

Julio Menchaca respalda apoyo en Metztitlán y Zimapán

Desde Metztitlán, Menchaca aseguró que el pueblo hidalguense cuenta con un gobierno que lo respalda ante la emergencia y destacó la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha visitado en tres ocasiones el estado para supervisar las acciones de apoyo.

Este es un ejemplo de cómo el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales y la sociedad civil son solidarios para poder atender esta tragedia. Julio Menchaca

Detalló que cada familia recibirá una cuponera válida para dos despensas, enseres domésticos entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y 20 mil pesos en efectivo para cubrir las necesidades más urgentes.

En Zimapán, el gobernador atestiguó la entrega de órdenes de pago a habitantes de distintas localidades y reiteró su compromiso de mantener una entrega ordenada y transparente de los apoyos.

Julio Menchaca encabeza entrega de apoyos económicos en Metztitlán y Zimapán. (Cortesía )

Por su parte, el subsecretario de Bienestar del Gobierno de México, Jesús Salvador Valencia Guzmán, explicó que este es el primer apoyo que se entrega a las familias que registraron daños en sus viviendas, cultivos o negocios.

Asimismo, adelantó que se otorgará un segundo apoyo económico con base en el censo que se realiza casa por casa.

El funcionario federal destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum da seguimiento a los cinco estados afectados por las lluvias, entre ellos Hidalgo, y aseguró que ninguna familia hidalguense quedará sin respaldo.

Finalmente, los presidentes municipales de Metztitlán y Zimapán, Susana Rivera Cano y Hermilo Trejo Rangel, agradecieron al gobernador y a la presidenta por el acompañamiento y por el trabajo de las brigadas que continúan con labores de limpieza, entrega de insumos y apertura de caminos en las comunidades más afectadas.