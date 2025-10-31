El gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó la entrega de apoyos económicos del programa “Hidalgo con Potencial 2025”, mediante el cual 285 personas de 50 municipios resultaron beneficiadas con recursos para fortalecer sus negocios.

Con una inversión superior a 14 millones de pesos, el programa tiene como finalidad fomentar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en todo el estado.

Es un elemento fundamental de esta administración el utilizar los recursos de los programas del Bienestar para elevar la dignidad de la vida de las personas. Hay quien nos critica porque piensan que se regala dinero: se otorgan apoyos sin ninguna condición, cumpliendo con los requisitos para que se pueda activar la actividad económica. Julio Menchaca

Julio Menchaca impulsa a las mipymes hidalguenses

Cada beneficiario recibió 50 mil pesos para fortalecer su negocio, un apoyo que también contempla a 39 mipymes de 12 municipios afectados por las lluvias torrenciales recientes. Estos recursos, explicó Menchaca, servirán para reparar locales, recuperar mercancías y reactivar la economía local.

Alma Antonio Gumecindo, de la comunidad de Santa Mónica, en Tenango de Doria, agradeció la confianza del gobierno estatal hacia quienes buscan hacer crecer sus proyectos. Adelantó que utilizará el apoyo para adquirir maquinaria que impulse su taller de tenangos y bordados tradicionales.

Julio Menchaca entregó apoyos económicos a dueños de negocios afectados por las lluvias. (Cortesía )

El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, destacó que “Hidalgo con Potencial” llega en un momento clave para reforzar la economía local, luego de que el estado se posicionó en el primer lugar nacional por crecimiento en actividad económica durante el segundo trimestre de 2025.

Por su parte, el director general del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, Carlos Pérez Quijano, informó que se dará seguimiento puntual a los proyectos apoyados para verificar el cumplimiento de metas y continuar acompañando a las y los emprendedores en su proceso de profesionalización.