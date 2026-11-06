Hidalgo alcanzó la calificación crediticia AA+.mx, la más alta en su historia, luego de que Moody’s Local México mejorara su evaluación de AA.mx a AA+.mx con perspectiva estable, de acuerdo con el comunicado emitido por la agencia el 5 de noviembre de 2026.

La mejora reconoce la fortaleza financiera del estado, así como el crecimiento de sus ingresos propios, la disciplina presupuestaria y el manejo de los recursos públicos. Con este resultado, la entidad se integra al grupo de estados con calificaciones de nivel AA otorgadas por agencias especializadas.

Moody’s reconoce fortaleza financiera y bajos niveles de deuda en Hidalgo

En su evaluación, Moody’s Local México destacó que Hidalgo mantiene finanzas públicas sanas, ingresos estatales en crecimiento, una economía en expansión y bajos niveles de endeudamiento.

La calificadora también reconoció el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria de la entidad y consideró que estos factores respaldan su estabilidad financiera y las condiciones para continuar impulsando infraestructura, inversión pública y proyectos estratégicos.

Con esta actualización, Hidalgo mantiene evaluaciones de nivel AA por parte de Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Local México y HR Ratings. De acuerdo con el Gobierno estatal, se trata de las calificaciones más altas alcanzadas por la entidad en los últimos 26 años.

La mejora se relaciona con la estrategia financiera implementada por la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, a través de la Secretaría de Hacienda, encabezada por María Esther Ramírez Vargas, para fortalecer la recaudación, mantener el equilibrio presupuestario y ejercer los recursos públicos con responsabilidad.

Moody's reconoce fortaleza financiera de Hidalgo y sube su calificación (Cortesía)

Hidalgo prevé mantener resultados financieros equilibrados en 2026 y 2027

Moody’s Local México prevé que Hidalgo continuará registrando resultados financieros equilibrados durante 2026 y 2027. Entre los factores que respaldan esta perspectiva se encuentra el crecimiento de sectores estratégicos como logística, manufactura, energía limpia y minería.

La calificación AA+.mx, con perspectiva estable, coloca a Hidalgo entre las entidades con mejores evaluaciones crediticias asignadas por la agencia y reconoce las condiciones financieras que presenta el estado.

El Gobierno de Hidalgo señaló que continuará con las acciones para fortalecer las finanzas públicas, mantener un manejo responsable del presupuesto y generar condiciones para impulsar la inversión, el crecimiento económico y el bienestar de las familias.