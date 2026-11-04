Seguimos muy de cerca el trabajo que realiza la presidenta de México. Ella, desde que tomó protesta, supimos que sería un hecho histórico, no solo por ser la primera mujer presidenta después de un largo periodo, sino que su experiencia y compromiso cobrarían relevancia porque carga consigo un profundo cariño por el territorio nacional. Sin tanta parafernalia en los medios de comunicación, Sheinbaum ha demostrado una reconfiguración estratégica para que su gobierno contemple un cambio de estructuras que, en su caso, fue darle continuidad a los trabajos que realizó Andrés Manuel López Obrador. En este tercer año de trabajo, recién iniciado, podemos ver la cantidad sustancial de acciones que están rompiendo todos los récords y metas que se trazaron. Al ver el volumen, vemos que la corpulencia del segundo piso de la transformación es vigorosa. Sobre ese punto, con todo el pundonor, todavía hay mucho tramo que recorrer que, en décadas, será muy difícil de reemplazar ahora que se está abasteciendo de mecanismos que están revolucionando.

La muestra más contundente, que nos ha permitido tener una estabilidad más equilibrada, son las oportunidades que brinda el Estado a través de la inversión extranjera directa. Políticas como esta, bien planeadas y ejecutadas, nos hacen pensar que, en los próximos meses, vienen tiempos de más prosperidad. El plan México, detallado y afinado por Claudia Sheinbaum, es un patrón que abre la posibilidad de que más compañías vengan a nuestro país y apuesten por un corredor industrial que, a la par de su posición geográfica, sea un instrumento competitivo. Siendo favorables a la hora de conformar una logística, vemos también que las rutas de traslado son precisas. Hace poco, por ejemplo, Mercado Libre, una de las empresas internacionales con mayor renombre en el mundo, dio a conocer que se instalará en Hidalgo. Por su posición, tomando en cuenta los traslados, ese enclave es crucial al ubicarse en el centro del país, lo cual constituye un corredor que conecta con las fronteras en el norte.

Evidentemente, luego de estudiar a detalle las áreas de oportunidad para robustecer las cadenas de valor, la presidenta se ha encargado, junto con su equipo multidisciplinario, de operar un plan que ha hecho posible la expansión. Lo que significa la llegada de Mercado Libre a Hidalgo, por un lado, marca la etapa de un plan duradero que, al ritmo que marcha, traerá una cantidad importantísima en la generación de fuentes de empleo. Podríamos considerar eso y, a su vez, esto nos posiciona en un entorno donde los cambios vertiginosos avanzan a plomo. Con ese nivel, siendo un motor o vehículo, todo esto embona para cubrir las necesidades y demandas de la población. Estamos hablando de instrumentos atractivos que hay que atribuir a la visión de nuestras autoridades mexicanas, que son las que se encargan de contar con la infraestructura adecuada para su llegada. En México, de norte a sur, hay un abanico inmenso de recursos naturales que se pueden echar a andar para incentivar estas tareas.

Al incluir Hidalgo, que ha iniciado un nuevo periodo de inversiones en ese punto geográfico, viene en puerta una oportunidad inmejorable, pues la compañía de Mercado Libre, que le inyectará 4600 millones de dólares en este año, maniobrará un centro de inteligencia robótica que, desde hace algunos meses, inició su construcción. La infraestructura, en efecto, fue recorrida por la misma Sheinbaum. Esa planta, por su capacidad, operará muchas tareas productivas. Eso, de alguna forma, es cada vez más común observar en suelo mexicano ahora que los corredores industriales están en zonas de las que se les puede sacar provecho. Uno de los que ha ido adquiriendo mayor relevancia, lo dijimos, es Mercado Libre, que, a la par de rentable, su infraestructura dará empleo a miles de familias que, por los salarios mejor remunerados, tendrán una mejor calidad de vida.

A comparación de otras entidades, ahora que la tecnología está permeando fuerte en México, Hidalgo será punta de lanza para incentivar el crecimiento interno. Recordemos que México, desde que llegó Claudia Sheinbaum, se ha afianzado más en las cadenas globales con la electromovilidad. Esa entidad, de hecho, dinamizará la competitividad que mucho tiempo atrás solo concentraban las superpotencias. Hoy, de unos años para acá, la mano de obra mexicana se ha ido adaptando a los cambios y, con ello, muestra habilidades para trabajar en ese campo. Por eso lo de Mercado Libre, al verlo desde la perspectiva de un futuro inmediato, se traduce en capital real y, por ende, es un trampolín para que cientos de profesionistas, preparados para estas áreas, se adentren con amplia participación.

En concreto, la estrategia institucional de Claudia Sheinbaum está dando resultados significativos para la economía de México. De hecho, hacia el final de año, seguramente veremos un cierre preponderante en los montos de las inversiones de otros países que, por las condiciones óptimas, apuestan por nuestro país y sus recursos naturales.