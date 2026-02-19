Tras una reunión clave con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Aguascalientes, el alcalde Miguel Varela concretó un acuerdo con el Gobierno Federal para la construcción de mil viviendas sociales en la capital de Zacatecas.

Este proyecto habitacional representa una inversión histórica de 600 millones de pesos y busca garantizar el derecho a una vivienda digna para sectores que carecen de financiamiento institucional.

Vivienda social para trabajadores, jóvenes y estudiantes en Zacatecas

El director general de Infraestructura y Obra Pública, Luis Fernando Maldonado Moreno, informó que el municipio formalizó el acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Como parte del compromiso, el Ayuntamiento aportará entre 10 y 12 hectáreas de predios municipales para el desarrollo del complejo habitacional.

Las viviendas estarán dirigidas a trabajadores, comerciantes, jóvenes y estudiantes, estos últimos representarán aproximadamente el 20% del total proyectado, beneficiando a quienes no tienen acceso a créditos tradicionales.

Miguel Varela impulsa vivienda del bienestar en coordinación con el Gobierno Federal

El arranque de la construcción está previsto entre finales de marzo y principios de abril de 2026, conforme al calendario establecido por la autoridad federal.

Cada vivienda tendrá un costo estimado de 600 mil pesos en una superficie de 60 metros cuadrados. El diseño, a cargo de la Conavi, cumple con la Ley de Obra Pública e incluye sistemas antisísmicos y altos estándares de seguridad estructural.

Asimismo, el Ayuntamiento garantizará que los predios cuenten con servicios básicos a pie de lote, como agua potable, drenaje y vialidades.

El objetivo será entregar mil casas antes de que finalice el año. Con esta gestión, Miguel Varela reafirma su compromiso de generar patrimonio real para las familias zacatecanas.