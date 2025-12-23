Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer que Michoacán se consolida como una de las principales potencias agrícolas del país durante la temporada decembrina. Pues con una producción anual cercana a los ocho millones de plantas de Nochebuena, el estado ocupa el segundo lugar nacional en el cultivo de esta flor emblemática de la Navidad.

La flor de Nochebuena, originaria de México y reconocida a nivel mundial como símbolo de estas fiestas, representa no solo una tradición cultural, sino también una importante fuente de empleo y desarrollo económico para diversas regiones del estado.

Michoacán aporta más del 20% de la producción nacional

De acuerdo con el gobernador, Michoacán contribuye con alrededor del 21.5% de la producción total de Nochebuena en México, solo por debajo de Morelos. Este liderazgo es posible gracias al trabajo agrícola que se desarrolla principalmente en los municipios de Zitácuaro y Uruapan, considerados los principales polos productores de la entidad.

Además, el cultivo de esta flor genera un valor de producción superior a los 80 millones de pesos, beneficiando de manera directa a más de 600 familias.

Michoacán reafirma su papel como segundo mayor productor de Nochebuena en México (Cortesía)

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán informó que la superficie destinada al cultivo de Nochebuena es de aproximadamente 100 hectáreas. Gran parte de esta producción se realiza bajo esquemas de agricultura protegida, como invernaderos y macrotúneles, lo que permite garantizar plantas de alta calidad y un adecuado control fitosanitario.

Zitácuaro lidera la producción estatal, particularmente en comunidades como San Felipe de los Alzati, Ocurio, Ziráhuato de los Bernal y Curungueo. En conjunto con Uruapan, se cultivan alrededor de 13 variedades comerciales.

Finalmente, se detalló que el color rojo continúa siendo el más demandado en el mercado nacional, al concentrar cerca del 90% de la producción.

Con estos resultados, Michoacán reafirma su papel como referente nacional en la producción de Nochebuena y como un actor clave en la temporada navideña.