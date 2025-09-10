Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, resaltó la estrategia de seguridad que se ha implementado por parte de las fuerzas federales y estatales, con la creación de 50 cuarteles de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil.

Durante la inauguración de uno de los 39 cuarteles, ubicado en Tarímbaro, el gobernador señaló que estas medidas han disminuido la incidencia delictiva, especialmente en homicidio doloso, delito que registra una baja del 65%.

Michoacán invierte 380 mdp en seguridad

El mandatario agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su apoyo para fortalecer la seguridad en Michoacán, pues con esta la cobertura de la Guardia Nacional alcanza 79 municipios de la entidad.

El gobernador de Michoacán anuncia los 50 cuarteles de la Guardia Nacional y Guardia Civil (cortesía)

Asimismo, se detalló que se invirtieron 380 millones de pesos en seguridad para reforzar zonas como Zinapécuaro, Charo, Indaparapeo, Cuitzeo, Tarímbaro y Álvaro Obregón.

Finalmente, Bedolla destacó que los municipios que cuentan con cuarteles de la Guardia Civil son: