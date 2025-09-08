Alfredo Ramírez Bedolla inaugura cuartel de la Guardia Nacional en Arteaga

El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inauguró durante el fin de semana un cuartel regional de la Guardia Civil en el municipio de Arteaga, ubicado en el sur de la entidad y muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas.

Durante el evento, el mandatario aseguró que este nuevo cuartel ayudará a fortalecer tareas de seguridad en la autopista Siglo XXI, que se ha convertido en una de las principales arterias turísticas, comerciales y logísticas del país.

Por esta vía se mueven 32 millones de toneladas de mercancías diversas desde el puerto de Lázaro Cárdenas hacia el resto del país.

Alfredo Ramírez Bedolla agradeció al Gobierno Federal por reforzar su presencia en el sur de Michoacán y destacó que la coordinación interinstitucional será clave para garantizar la seguridad de las miles de personas que todos los días transitan esta arteria de más de 300 kilómetros de longitud.

Asimismo, destacó que la autopista Siglo XXI muy pronto tendrá conexión a internet a lo largo de todo su trazo gracias al convenio que se firmará con la empresa concesionaria.

También se contempla la instalación de cámaras de vigilancia conectadas un centro de control y comando, y se fortalecerá la presencia de agentes de la División de Caminos.

El mandatario michoacano reconoció la necesidad de coordinarse con el Gobierno de Guerrero, con quien comparte un tramo de la autopista Siglo XXI.

Asimismo, agradeció al fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien ofreció destacamentar en esta zona un Ministerio Público de alto impacto, para atender el robo de vehículos al autotransporte de carga