El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, emitió la declaración de nueve áreas de conservación para preservar de mejor manera el patrimonio natural de las y los habitantes del estado.

El mandatario señaló que con las declaratorias se formarán nuevos corredores biológicos en zonas estratégicas por su diversidad. Con estas acciones, se avanza en la meta de proteger al menos 500 mil hectáreas de suelo michoacano durante su administración.

En los últimos cuatro años, recalcó, el estado ha triplicado la superficie de sus Áreas Naturales Protegidas (ANP), al pasar de 72 mil 418 hectáreas en 2021 a más de 231 mil 343 en 2025.

Las declaratorias, ahondó el mandatario, representan un reto en materia de logística pues cada nueva área debe contar con vigilancia a través de la tecnología satelital y un plan de trabajo para definir estrategias de conservación y no dejar la declaratoria como letra muerta.

“No solo es dar protección a hectáreas de bosques sino cuidar la biodiversidad, la calidad del aire y el agua, en beneficio de futuras generaciones” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Como los esfuerzos que se realizan para continuar con el rescate y conservación del lago de Pátzcuaro y su cuenca, donde participan habitantes de comunidades cercanas a través del Programa de Empleo Temporal, con acciones de reforestación, restauración de suelos y construcción de presas de gavión.

“Es un esfuerzo colectivo”, manifestó el gobernador, al subrayar el interés de las comunidades para sumarse a esta política ambiental. Ejemplo de ello es la reciente entrega de certificados de Áreas Voluntarias para la Conservación del corredor biocultural de la zona norte del lago de Pátzcuaro a las comunidades indígenas de Santa Fe de la Laguna, San Andrés Tziróndaro, Oponguio, Napízaro y San Jerónimo Purenchécuaro, que protegerán cerca de 8 mil 200 hectáreas de bosque.