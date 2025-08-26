Alfredo Ramírez Bedolla informó que el Gobierno de Michoacán plantó 420 árboles de Zapote Prieto, especie en peligro de extinción.

Ello, pues sólo se tenían registrados 27 ejemplares, lo que impulsó un programa de rescate en coordinación con instituciones estatales y universidades.

Alfredo Ramírez Bedolla anuncia acciones en Áreas Naturales Protegidas

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que los ejemplares se han destinado a Áreas Naturales Protegidas , garantizando su preservación.

La medida responde a una de las prioridades de su administración: el cuidado de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad.

El secretario de Medio Ambiente en Michoacán, Alejandro Méndez López, explicó que más de 200 árboles de Zapote Prieto ya fueron plantados en el Manantial de La Mintzita y en el Cerro del Punhuato .

En estos sitios se aplican técnicas de conservación como sombra y acolchado para asegurar el crecimiento.

Conservación del Zapote Prieto, especie en peligro de extinción

Alejandro Méndez advirtió que el Zapote Prieto enfrenta un alto riesgo por la pérdida de hábitat y su baja reproducción.

Por ello, el Gobierno de Michoacán busca garantizar su conservación mediante la reforestación y la suma de esfuerzos comunitarios e institucionales.