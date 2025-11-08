Empresarios del estado de Michoacán lanzaron un llamado para exigir seguridad y aplicación del Estado de derecho tras la marcha por la paz que llevaron a cabo tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Rafael Paz, empresario del sector aguacatero de Michoacán, señaló que las autoridades de las tres ordenes de gobierno deben garantizar la seguridad para toda la ciudadanía, pues señaló que estas “deben saber cumplir” con su trabajo.

Michoacán bajo presión: empresarios piden seguridad y que se garantice la aplicación del Estado de derecho

Luego de la marcha por la paz que se llevó a cabo para pedir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, empresarios de Michoacán llamaron a las autoridades para exigir seguridad y garantizar la aplicación del Estado de derecho.

Rafael Paz señaló que como empresarios buscan fomentar la generación de empleo, sin embargo, la inseguridad en Michoacán dificulta las posibilidades de llevar a cabo esta tarea.

Por ello pidieron a las autoridades, en especial a las policías municipales y estatales, a cumplir con su función, la cual, es velar por la seguridad de la población.

En tanto, a las autoridades federales las instó a cumplir con su función y evitar la liberación de criminales por una mala integración de la carpeta de investigación.

Rafael Paz llamó a las tres órdenes de gobierno a que no haya discursos en materia de seguridad, sino que estas cumplan con las demandas de la ciudadanía y garanticen la aplicación de la justicia.

El empresario manifestó que la marcha por la paz tras el asesinato de Carlos Manzo fue un ejemplo de esta situación, siendo un llamado importante para que las autoridades velen por la ciudadanía.