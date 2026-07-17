La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicación (ATDT) informó que. a un año de la entrada en vigor de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, se han simplificado tres mil 497 trámites y eliminado mil 711, como parte de una estrategia para modernizar la administración pública y facilitar el acceso a los servicios gubernamentales.

La legislación, publicada el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, estableció un modelo nacional de simplificación, digitalización y homologación administrativa con el objetivo de reducir cargas burocráticas, agilizar procesos y fortalecer la interoperabilidad entre instituciones.

De acuerdo con la ATDT, los trámites intervenidos representan un avance del 60 por ciento respecto al universo de más de 5 mil procedimientos identificados, con la meta de superar los 4 mil 500 trámites simplificados al cierre de 2026.

México simplifica más de 3 mil trámites a un año de la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos. (cortesía)

Reducen requisitos y carga administrativa para personas y empresas

Como resultado de esta estrategia, la carga administrativa para personas y empresas se redujo en aproximadamente 50 por ciento, por lo tanto, la ATDT detalló que los requisitos promedio por trámite pasaron de seis a únicamente dos, lo que permite disminuir tiempos de atención y facilitar el acceso a los servicios públicos.

Entre los procedimientos más utilizados que fueron simplificados destacan los relacionados con pasaportes, la consulta al Registro Público Vehicular y la certificación de estudios de educación primaria y secundaria del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Mientras que también la ATDT informó que diversas instituciones federales ya alcanzaron la simplificación del 100 por ciento de sus trámites. Entre ellas se encuentran la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo (Sectur), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

También completaron este proceso instituciones como Financiera para el Bienestar (Finabien), Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional (RAN), la Lotería Nacional, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (Ineel), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el Centro de Integración Juvenil (CIJ).

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones señaló que estos resultados forman parte de una estrategia para construir un gobierno más eficiente, transparente y accesible, mediante el uso de herramientas digitales que permitan brindar servicios públicos más ágiles y centrados en las necesidades de la ciudadanía.