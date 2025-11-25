A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se ha comenzado con la construcción de cuatro rutas ferroviarias de pasajeros en el norte y centro del país. Estas obras incluyen tanto tramos nuevos como rehabilitados, estaciones renovadas y servicios regionales.

Los trenes que operarán en estas rutas tendrán tecnología híbrida (eléctrica y diésel-eléctrica), con velocidades de 160 a 200 km/h, lo que permitirá recorridos más ágiles y eficientes.

México acelera su red de trenes de pasajeros

Una de las rutas más importantes es el proyecto que conectará a la capital del país con Querétaro a lo largo de 226 kilómetros; para esta ruta se aprovechará del derecho de vía existente y permitirá un traslado aproximado de dos horas entre terminales.

México impulsa una red moderna de trenes que unirá a millones de personas (Cortesía)

Asimismo, se estima que más de 30 mil personas viajan diariamente entre ambas ciudades, por lo que los trenes contarán con una capacidad para 450 pasajeros y alcanzarán velocidades cercanas a los 200 kilómetros por hora.

Por otra parte, el conocido Tren del Golfo de México, este proyecto cubrirá 396 kilómetros y prevé una demanda anual de 7.5 millones de pasajeros. Su obra inició con el tramo El Sauz–Nuevo Laredo; además, se desarrollará por etapas y conectará a una de las regiones industriales y logísticas más importantes del país.

México impulsa una red moderna de trenes que unirá a millones de personas (Cortesía)

El Tren CDMX-Pachuca sumará 57 kilómetros y será clave para los usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Operarán trenes totalmente eléctricos y se espera una afluencia de más de 107 mil pasajeros diarios.

Finalmente, el Tren Querétaro–Irapuato abarca 108.2 kilómetros, generará 10 mil empleos y atenderá una demanda de 30 mil pasajeros diarios hacia la Ciudad de México. Contará con estaciones:

Querétaro

Apaseo el Grande

Celaya

Cortázar/Villagrán

Salamanca

Irapuato, donde se conectará posteriormente con la ruta hacia Guadalajara

México impulsa una red moderna de trenes que unirá a millones de personas (Cortesía)

Con estas obras estratégicas, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum proyecta superar los 3 mil kilómetros de infraestructura ferroviaria para pasajeros durante el sexenio, con el objetivo de mejorar la movilidad, impulsar economías regionales y fortalecer la conectividad nacional.