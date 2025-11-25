A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se ha comenzado con la construcción de cuatro rutas ferroviarias de pasajeros en el norte y centro del país. Estas obras incluyen tanto tramos nuevos como rehabilitados, estaciones renovadas y servicios regionales.
Los trenes que operarán en estas rutas tendrán tecnología híbrida (eléctrica y diésel-eléctrica), con velocidades de 160 a 200 km/h, lo que permitirá recorridos más ágiles y eficientes.
México acelera su red de trenes de pasajeros
Una de las rutas más importantes es el proyecto que conectará a la capital del país con Querétaro a lo largo de 226 kilómetros; para esta ruta se aprovechará del derecho de vía existente y permitirá un traslado aproximado de dos horas entre terminales.
Asimismo, se estima que más de 30 mil personas viajan diariamente entre ambas ciudades, por lo que los trenes contarán con una capacidad para 450 pasajeros y alcanzarán velocidades cercanas a los 200 kilómetros por hora.
Por otra parte, el conocido Tren del Golfo de México, este proyecto cubrirá 396 kilómetros y prevé una demanda anual de 7.5 millones de pasajeros. Su obra inició con el tramo El Sauz–Nuevo Laredo; además, se desarrollará por etapas y conectará a una de las regiones industriales y logísticas más importantes del país.
El Tren CDMX-Pachuca sumará 57 kilómetros y será clave para los usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Operarán trenes totalmente eléctricos y se espera una afluencia de más de 107 mil pasajeros diarios.
Finalmente, el Tren Querétaro–Irapuato abarca 108.2 kilómetros, generará 10 mil empleos y atenderá una demanda de 30 mil pasajeros diarios hacia la Ciudad de México. Contará con estaciones:
- Querétaro
- Apaseo el Grande
- Celaya
- Cortázar/Villagrán
- Salamanca
- Irapuato, donde se conectará posteriormente con la ruta hacia Guadalajara
Con estas obras estratégicas, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum proyecta superar los 3 mil kilómetros de infraestructura ferroviaria para pasajeros durante el sexenio, con el objetivo de mejorar la movilidad, impulsar economías regionales y fortalecer la conectividad nacional.