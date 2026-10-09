Stefano Volpetti, ejecutivo de Philip Morris International (PMI), aseguró que las alternativas sin humo ganan terreno en el mercado mexicano, aunque la regulación y el acceso a información siguen siendo parte del desafío.

Volpetti señaló que el cigarro tradicional ya no es la única opción dentro del mercado de la nicotina y, así como en muchos países gana espacio el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina, México se está uniendo a esta tendencia.

El directivo explicó que estos productos ya representan más de 7% del mercado en Ciudad de México. Se trata de un dato que contrasta con la poca penetración de hace cuatro o cinco años.

La cifra no significa que el cigarro tradicional esté cerca de desaparecer, pero sí apunta a un mercado que comienza a incorporar nuevas categorías, apuntó.

Sin embargo, advirtió que falta mucho por hacer para convencer al fumador adulto de cambiar del cigarro tradicional a estas alternativas, y la evidencia científica podría jugar un papel primordial.

Los consumidores necesitan contar con información que les permita conocer diferencias entre las distintas categorías de productos de tabaco antes de tomar una decisión.

Tecnología y evidencia científica, claves para posicionar alternativas sin humo

Stefano Volpetti, ejecutivo de PMI, señaló que productos como IQOS, basado en tabaco calentado, y ZYN, dentro de la categoría de bolsitas de nicotina, forman parte de su estrategia para convencer al fumador adulto de abandonar el cigarro convencional.

El siguiente paso, advirtió, dependerá en buena medida de que exista un marco regulatorio claro y estable. Esto, en referencia a la prohibición constitucional, en México, de vapeadores, que causó confusión entre los consumidores y propició un mercado negro que pudo evitarse.

Volpetti contrastó el caso de México con el de Italia, donde se desarrolló un marco regulatorio para estas categorías. En Francia, continuó, el incremento de impuestos al cigarro tradicional, sin una regulación equivalente para alternativas sin humo, ha coincidido con un crecimiento importante del mercado ilícito, algo que se está repitiendo en nuestro país.

Finalmente, descartó que el precio sea una barrera para las alternativas sin humo, pues éstas tienen precios similares o incluso menores que el cigarro tradicional en determinados mercados.