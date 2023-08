Estos 4 países son los únicos que han adoptado las medidas contra el tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ¿Está México en el ranking? Te contamos.

De acuerdo con el organismo, el 71% de la población mundial , es decir, cerca de 5 mil 600 millones de personas, están resguardadas por sus países con al menos una política que busque combatir el consumo y efectos del tabaco.

Esto relación a las medidas impulsadas por la OMS desde casi 15 años, denominadas MPOWER, las cuales han logrado reducir las tasas de consumo de tabaco a nivel mundial.

Este 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco instaurado por la OMS (haim Charbit / Unsplash)

¿Cuál es el ranking de 4 países que han adoptado las medidas contra el tabaco de la OMS? ¿Está México?

De acuerdo con un informe de la OMS, sólo 4 países han adoptado todas las medidas impulsadas por este organismo para combatir la problemática del consumo de tabaco en todo el mundo.

Señalaron que hasta el momento estos países son:

Brasil Mauricio Países Bajos Turquía

Gracias a estas medidas, denominadas MPOWER, se ha evitado tener a 300 millones de fumadores activos actualmente, por lo que recalcaron la importancia de seguir trabajando en enfrentar esta problemática de salud.

Asimismo, buscan proteger a todos aquellos que se ven afectados como fumadores pasivos, pues destacaron que cerca del 40% de países ya cuenta con espacios completamente libres de humo de tabaco.

tABACO (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

¿Qué le falta a México según la OMS para adoptar todas las medidas contra el tabaco?

De acuerdo con este informe presentado por la OMS, 8 países están cerca de cumplir con todas las medidas antitabaco impulsadas por este organismo.

Estos países son:

Etiopía Irán Irlanda Jordania Madagascar México Nueva Zelanda España

Estas 8 naciones se encuentran a sólo una medida de control de tabaco para adoptar todas las recomendaciones de la OMS en torno al tema.

Y en una situación preocupante, mencionó que 44 países no han ni siquiera adoptado una medida contra el tabaquismo, así como otros 53 países que no cuentan con prohibiciones para no fumar en espacios como Centros de Salud .

Tabaco (Internet)

¿Cuáles son las medidas contra el tabaco impulsadas por la OMS?

Las medidas contra el tabaco impulsadas por la Organización Mundial de la Salud están relacionadas a tratar 6 puntos importantes.

Estas medidas son: