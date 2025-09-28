La alcaldía Coyoacán llevó a cabo un operativo para retirar tabaco ilegal de puestos de ventas en el CETRAM Tasqueña, donde se detectaron cigarros vendidos de manera unitaria y cajetillas cuya procedencia no pudo verificarse.

Este operativo estuvo encabezado por personal de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos para garantizar que la venta de productos de tabaco cumpla con la Ley General para el Control de Tabaco.

La alcaldía Coyoacán mantendrá operativos de forma aleatoria para garantizar la seguridad (Cortesía)

Decomisan cientos de cigarros en Tasqueña

Durante el operativo, las autoridades retuvieron cientos de cajas y cajetillas de cigarros, incluyendo marcas conocidas y desconocidas, productos de origen extranjero y algunos productos con características que apuntan a que son falsos.

A pesar de apercibimientos previos a los comerciantes por la venta de cigarrillos por unidad, se detectó reincidencia, por lo que se procedió al retiro inmediato de los productos.

¿Qué dice la ley Gerena para el Control de Tabaco?

La Ley General para el Control del Tabaco establece que está prohibido:

Comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad o en empaques menores a 14 o mayores a 25 unidades

Colocar los productos de tabaco en lugares que permitan al consumidor tomarlos directamente

Asimismo, se dio a conocer que las autoridades de Coyoacán mantendrán estos dispositivos de manera aleatoria, con el objetivo de desincentivar la venta de tabaco ilegal en CDMX y proteger la salud de los ciudadanos.

Finalmente, las autoridades recordaron que la venta de tabaco de forma irregular pone en riesgo la seguridad de los consumidores. Y con estas acciones, la alcaldía Coyoacán refuerza su compromiso de garantizar que los puestos de venta en CETRAM Tasqueña cumplan con la normativa vigente.