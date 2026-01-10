A través de las redes sociales, las denuncias ciudadanas crecen ante una posible privatización de las playas en Mazatlán.

Pues en videos se puede ver como los accesos a las playas públicas de Mazatlán están completamente clausurados por palaperos de la zona turística.

Al señalar a los palaperos como los causantes de que se adueñan de las playas de Mazatlán, pues como se ve en las imágenes son los que han colocado estas infraestructuras en los accesos.

Por lo que hasta las denuncias aseguran que al parecer “Mazatlán se está convirtiendo en el nuevo Cancún donde se privatizan todo”, pues hasta el momentos las autoridades del estado no hacen nada.

Lo que afecta no solo al turismo en las playas de Mazatlán, pues igualmente los propios locatarios no pueden disfrutar del área natural donde habitan.

Profepa ya tiene denuncias en contra de palapero por cierre de playas en Mazatlán

Según autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya se tiene denuncias en contra de palapero por cierre de playas en Mazatlán en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Por lo que la Profepa ya tiene abiertos dos procedimientos administrativos contra dos palapas, las cuales también ya fueron clausuradas por incumplimientos de documentación.

Sin embargo, para las acciones en contra de las palapas en playas en Mazatlán se debe seguir los procesos legales, pues apuntan que no se puede llegar con maquinaria a tumbar construcciones de manera inmediata.