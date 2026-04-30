Maru Campos inauguró el primer Centro de Adaptación Neurobiológica del país, un espacio especializado en la atención integral de niñas, niños y adolescentes bajo tutela del DIF Estatal, ubicado en Ciudad Cuauhtémoc.

El nuevo centro brindará atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como terapias especializadas, alojamiento, alimentación balanceada y educación formal desde primaria hasta bachillerato, con el objetivo de favorecer la recuperación y preparación para la vida adulta.

Maru Campos impulsa atención integral con inversión histórica

La infraestructura requirió una inversión de 80 millones de pesos para su construcción y equipamiento; contará con capacidad anual de hasta 72 beneficiarios y comenzará operaciones con 35 adolescentes.

La mandataria destacó que este espacio es único en México, al integrar albergue, escuela y atención médica en un solo lugar, lo que permite atender de manera directa a menores que requieren apoyo urgente. Además, subrayó que el centro busca ofrecer nuevas oportunidades para que las y los jóvenes reconstruyan su proyecto de vida.

También reconoció la aportación de Guadalupe Nevárez Chávez, quien donó un terreno de 5 mil metros cuadrados para la construcción del inmueble.

Centro brindará atención médica, educativa y acompañamiento integral: Maru Campos

En este espacio, las y los beneficiarios vivirán, estudiarán y realizarán actividades físicas y recreativas, con respaldo de valoraciones médicas, neurológicas, psicológicas y nutricionales que atienden sus necesidades en toda su dimensión.

Por su parte, la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván, señaló que las y los jóvenes contarán con acompañamiento permanente de profesionales, lo que permitirá su recuperación integral y su incorporación activa a la sociedad.

Finalmente, se destacó que este proyecto es resultado de la colaboración entre gobierno, sociedad civil y sector empresarial, con el objetivo de transformar la vida de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.