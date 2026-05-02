La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó los festejos por el Día del Trabajo junto a integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, donde anunció un incremento salarial del 6 por ciento, el cual se otorga por tercer año consecutivo.

El evento se realizó en el salón Pinos Altos, donde la mandataria estatal reconoció el trabajo de quienes diariamente llevan los servicios gubernamentales a la población, destacando su compromiso y esfuerzo.

Maru Campos fortalece prestaciones laborales

Como parte de los acuerdos, la gobernadora informó que también se otorgarán mejoras en prestaciones, entre ellas:

Incremento al bono anual de útiles escolares

Bono por firma de acuerdos de 4 mil 500 pesos

Dos días económicos adicionales, disponibles durante el año

Estas acciones buscan reconocer la labor del personal sindicalizado y mejorar sus condiciones laborales.

Durante su mensaje, Maru Campos destacó que el trabajo coordinado entre Gobierno y trabajadores permite avanzar en resultados que benefician a la ciudadanía.

Maru Campos anuncia aumento salarial de 6% para trabajadores sindicalizados. (Cortesía)

STSGE respalda coordinación con el Gobierno de Chihuahua

Por su parte, la secretaria general del STSGE, Erika Zermeño, reiteró el compromiso del sindicato de mantener el diálogo y la colaboración institucional para seguir impulsando el desarrollo de Chihuahua.

Asimismo, autoridades estatales destacaron que los acuerdos alcanzados reflejan avances en la calidad de vida de las y los trabajadores, resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno y el sindicato.

La firma del pliego petitorio consolidó el aumento salarial y las prestaciones, reafirmando la estrategia del Gobierno estatal de fortalecer las condiciones laborales y el servicio público en la entidad.