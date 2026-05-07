La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó en Ciudad Juárez la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde autoridades de los tres niveles de Gobierno realizaron un análisis comparativo de los delitos registrados durante el primer cuatrimestre de 2026 respecto al año anterior.

La mandataria destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre corporaciones e instituciones de seguridad para fortalecer las estrategias de prevención y combate a los delitos que más afectan a la población.

Maru Campos reporta reducción de homicidios y robos en Ciudad Juárez

Durante la sesión, autoridades estatales presentaron indicadores de seguridad que muestran una disminución en distintos delitos registrados entre enero y abril de 2026.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el homicidio doloso registró una reducción del 15 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Además, se reportó una disminución del:

8 por ciento en robo de vehículo

13 por ciento en robo a local comercial

26 por ciento en robo a casa-habitación sin violencia

Otros delitos que también presentaron una baja fueron violencia familiar, robo a transeúnte con o sin violencia y delitos contra la salud.

Maru Campos refuerza operativos y cateos en Chihuahua para combatir delitos de alto impacto

Las corporaciones que integran la Mesa de Seguridad reforzaron durante la última semana los operativos en Ciudad Juárez, donde realizaron detenciones por diversos delitos y aseguramientos de armas largas y cortas, cargadores y dosis de distintas drogas.

Asimismo, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), autoridades estatales y municipales efectuaron cateos como parte de las estrategias para combatir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en la frontera.

En la sesión estuvieron presentes el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; y el delegado de la FGR, Victorino Porcayo, entre otras autoridades estatales y federales.