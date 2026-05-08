La gobernadora Maru Campos encabezó una reunión de trabajo con líderes de la iniciativa privada para fortalecer los proyectos de inversión y la competitividad en distintos municipios de Chihuahua.

Durante el encuentro realizado en Palacio de Gobierno, autoridades estatales también informaron sobre los avances en materia de seguridad, donde los indicadores delictivos mantienen una tendencia a la baja en la entidad.

Maru Campos impulsa coordinación con iniciativa privada en Chihuahua

La sesión permitió reforzar la colaboración entre el Gobierno estatal y representantes del sector empresarial, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y generar condiciones favorables para nuevas inversiones.

Asimismo, se analizaron estrategias enfocadas en consolidar a Chihuahua como una entidad competitiva, con mejores oportunidades para el crecimiento industrial, comercial y la generación de empleo.

En la reunión participaron el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña; el subsecretario Técnico y de Seguimiento, Jesús Carrillo; y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez.