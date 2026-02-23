La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda concluyó la Mesa de Seguridad Estatal, donde dio seguimiento a los hechos de violencia ocurridos el domingo 22 de febrero tras la captura y fallecimiento de “El Mencho”.

Baja California mantiene coordinación entre fuerzas estatales y federales

Gracias a la respuesta de las autoridades federales y estatales, la gobernadora señaló que en Baja California se registraron 29 incidentes y, tras labores de inteligencia, videovigilancia y actuación coordinada entre corporaciones, se logró la detención de 25 personas.

Asimismo, destacó que desde las 01:15 horas no se han registrado nuevos incidentes; sin embargo, se mantiene presencia operativa en puntos estratégicos del estado. De igual manera, aseguró que el transporte público, de carga y personal opera con regularidad y no existen bloqueos carreteros, manteniendo vigilancia para garantizar movilidad y seguridad.

Baja California mantiene operativos permanentes para garantizar la seguridad (cortesía)

Marina del Pilar señaló que la Mesa de Seguridad se mantiene en sesión permanente para brindar certeza, tranquilidad y seguridad a las familias del estado. Por otra parte, reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales y municipales, así como del Gabinete de Seguridad Nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, la gobernadora de Baja California afirmó que las corporaciones de seguridad están preparadas para responder ante cualquier situación de emergencia, con el objetivo de proteger a la población y mantener la seguridad y paz en el estado.