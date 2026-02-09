La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda sostuvo una reunión con representantes de los sectores vinícola, hotelero y restaurantero del Valle de Guadalupe, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en favor del desarrollo económico y social de esta región estratégica de Baja California.

Durante el encuentro, realizado en el Museo de la Vid y el Vino, espacio emblemático del Valle, la mandataria estatal escuchó las inquietudes de los distintos sectores productivos y compartió los avances alcanzados por su administración, reafirmando el compromiso de mantener un diálogo permanente y cercano.

Marina del Pilar fortalece plan integral para fortalecer el Valle de Guadalupe

Marina del Pilar destacó que el Valle de Guadalupe es una zona clave para el desarrollo económico, turístico y cultural del estado, por lo que su crecimiento requiere diálogo, coordinación y trabajo conjunto entre autoridades y sectores productivos.

Subrayó que el plan integral que impulsa su gobierno se construye de la mano de quienes producen y generan empleo en la región, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado, con certeza jurídica y respeto al territorio.

Durante el diálogo, la gobernadora resaltó el posicionamiento internacional que ha alcanzado el vino producido en Baja California, resultado del trabajo y la dedicación de la industria vinícola, sin dejar de reconocer la diversidad de actividades productivas que fortalecen la economía local y regional del Valle de Guadalupe.

Asimismo, enfatizó la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender los retos de la zona, y compartió acciones concretas en materia de seguridad, como la reciente inauguración de una base operativa de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, además del anuncio de una próxima instalación en el Valle, para brindar mayor tranquilidad a residentes y visitantes.

Gobierno de Marina del Pilar fortalece desarrollo del Valle de Guadalupe. (Cortesía)

Rehabilitación de vialidades impulsa el desarrollo del Valle de Guadalupe

El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Arturo Espinoza Jaramillo, informó sobre los avances en infraestructura y ordenamiento territorial en el Valle de Guadalupe, entre ellos la rehabilitación de vialidades en distintos puntos de la región.

Detalló que entre 2022 y 2026 se ha destinado una inversión acumulada de 27.5 millones de pesos, lo que ha permitido mejorar caminos estratégicos, fortalecer la conectividad y beneficiar a más de 100 mil usuarias y usuarios, además de dar seguimiento al ordenamiento de los usos de suelo para garantizar un crecimiento equilibrado y con certeza jurídica.

Finalmente, Marina del Pilar reiteró su disposición permanente al diálogo y convocó a continuar trabajando de manera conjunta para impulsar un desarrollo ordenado, sostenible y con bienestar compartido en el Valle de Guadalupe, poniendo al centro a las personas, su trabajo y el cuidado del territorio.