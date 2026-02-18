Las Mesas de Seguridad encabezadas por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda lograron la desarticulación de una célula delictiva de alta incidencia, con la captura de cinco presuntos extorsionadores, sumando ya 24 bandas neutralizadas en Baja California.

La acción forma parte de la estrategia estatal alineada con la política nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortaleciendo el combate a la extorsión y la seguridad patrimonial en la entidad.

Marina del Pilar desarticula célula criminal y detiene a “El Matute”

La mandataria estatal destacó que, mediante un operativo estratégico de la Unidad Especializada en Combate a la Extorsión de la Fiscalía General del Estado (FGE), se logró la detención de cinco personas vinculadas al grupo delictivo.

Entre los capturados se encuentra Eduardo “N”, alias “El Matute”, identificado como presunto líder de la agrupación criminal. El detenido fue localizado en el estado de Jalisco gracias a labores de inteligencia y coordinación interinstitucional que permitieron actuar fuera del territorio estatal.

Estos resultados forman parte del compromiso de Marina del Pilar y Claudia Sheinbaum para atender las causas de la violencia y priorizar la seguridad ciudadana.

Bajo este esquema de colaboración, se ha contribuido a una disminución del 25% en la incidencia de extorsión a nivel nacional en los últimos meses, fortaleciendo la paz y la tranquilidad de las familias bajacalifornianas.

Finalmente, se reiteró que la estrategia de seguridad mantiene un enfoque integral que incluye el combate frontal a la extorsión y la vigilancia permanente de los índices delictivos en la entidad.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a utilizar la línea 089 para denuncias anónimas, herramienta clave para consolidar estos resultados.