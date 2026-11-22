La gobernadora Mara Lezama dio la señal de salida de la décima octava edición del Ironman Cozumel 2026, que reúne a más de 2 mil 100 atletas de 85 países en la isla. La competencia comenzó en Marina Cozumel y cuenta con la participación de deportistas profesionales y competidores de grupos de edad, en las ramas femenil y varonil.

En el arranque estuvieron presentes el presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón; Jaime Cadaval Baeza, presidente de la Federación Mexicana de Triatlón, y Jacobo Arzate, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ).

Ironman Cozumel 2026 reúne a 700 atletas de Quintana Roo

De los participantes inscritos, 700 competidores son de Quintana Roo, mientras que 14 son originarios de Cozumel. Además, cuatro atletas de élite representan a México, dos de ellos mujeres.

La competencia contempla la participación de deportistas de 85 países, distribuidos en las categorías profesional y grupos de edad, que abarcan de los 18 a los 89 años. Del total de participantes, el 20.8 por ciento son mujeres y el 79.2 por ciento hombres.

El recorrido del Ironman comprende 3.8 kilómetros de natación en el mar Caribe, 180 kilómetros de ciclismo y una carrera de 42.195 kilómetros. La prueba exige resistencia física en las tres disciplinas y reúne a competidores de distintas partes del mundo.

La edición de este año también es clasificatoria para el Campeonato Mundial Ironman 2027, programado para octubre en Kona, Hawái. Como parte de la premiación, se reconocerá a los cinco primeros lugares de cada grupo de edad, a los cinco mejores competidores profesionales de ambas ramas y a los cinco clubes de triatlón con mejores resultados.

Mara Lezama impulsa el turismo deportivo con el Ironman Cozumel

La realización de esta competencia forma parte de la estrategia para posicionar a Cozumel como sede de eventos deportivos internacionales y atraer visitantes a la isla. El encuentro también representa una oportunidad para generar actividad económica mediante la llegada de atletas, acompañantes y espectadores.

El Ironman Cozumel 2026 es organizado mediante la coordinación de Asdeporte, el Gobierno de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Cozumel, con la participación de autoridades deportivas y representantes de la organización.

Con más de 2 mil 100 atletas y delegaciones de 85 países, la décima octava edición del evento reúne a competidores internacionales y nacionales en una de las pruebas de triatlón de mayor exigencia física.