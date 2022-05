Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, acusó que no le rentan maquinaria y su seguridad no es permanente en Sinaloa.

En redes sociales, la líder de Madres Buscadoras de México, denunció que por miedo la gente ya no le quiere rentar las herramientas para buscar a su hijo Alejandro Guadalupe, quien desapareció desde el 2015.

“Nadie se me acerca por miedo, tampoco me quieren rentar maquinaria. Somos mi hija Ceci, un señor de la tercera edad y su servidora, quienes estamos en el predio buscando y escarbando. Mi seguridad no es permanente, solo me acompañan en la búsqueda, estoy muy triste”.

Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora