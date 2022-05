Cecilia Flores, fundadora de ‘Madres Buscadoras’, suspendió la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe porque su vida encontraba en riesgo.

Por medio de redes sociales, la líder de la organización dio a conocer su situación, en donde también denunció el abandono de la policía municipal de Guasave, Sinaloa; para seguir con su cruzada.

“Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser”.

Cecilia Flores, presidente de Madres Buscadoras México